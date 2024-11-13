«Не хватает еды и воды»: россиянин обратился к израильтянам из плена в Газе «Исламский джихад» опубликовал видео с российским заложником в Газе

«Исламский джихад»* опубликовал обращение россиянина Александра Труфанова, который больше года находится в заложниках в секторе Газа. На видео мужчина на иврите пожаловался на нехватку еды, воды и средств гигиены, а также призвал израильтян добиваться от властей заключения сделки по освобождению заложников. Всего в плену в Газе остаются двое россиян: Труфанов и уроженец Донецка Максим Харкин, получивший гражданство РФ уже после захвата. В ХАМАС обещали освободить их в приоритетном порядке, но только в рамках сделки с Израилем.

Группировка «Сарая аль-Кудс» — военное крыло радикального движения «Исламский джихад» (организация запрещена в России) — показала новое видео с находящимся в заложниках гражданином России Александром Труфановым, который был похищен из Израиля 7 октября 2023 года. Видеозапись появилась в Telegram-канале группировки.

На опубликованном видео мужчина на иврите пожаловался на трудную ситуацию, в которой оказался вместе с другими заложниками. По его словам, им не хватает воды, закончились средства гигиены, а также возникают перебои с электричеством.

«Я нахожусь здесь, в плену у моджахедов «Исламского джихада» уже год. Год я уже здесь при нехватке еды и воды и отсутствии электричества. Сейчас закончились и основные средства гигиены, такие как мыло и шампунь. Из-за этого у меня возникли проблемы с кожей», — заявил Труфанов на записи (перевод по ТАСС)

Труханов заявил, что боится за свою жизнь из-за возможных бомбардировок и штурма со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В связи с этим мужчина призвал израильтян не забывать о трудностях тех, кого удерживают в плену, выходить на митинги и выступать за прекращение огня и освобождение заложников.

Россиянин подчеркнул, что скучает по своим родным и хочет вернуться домой целым и невредимым. Труханов на видео также сказал, что ему 28 лет. В прошедший понедельник мужчине исполнилось 29 лет. Это может указывать на то, что обращение сняли до его дня рождения.

Как заявили в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР), обращение Труфанова вселяет надежду на его скорое освобождение.

Заложники из числа россиян

24 октября заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что всего в Палестине удерживают двух россиян — взятого в плен во время боев офицера израильской армии Труханова (у него также есть израильский паспорт) и также служившего в ЦАХАЛ уроженца Донецка Максима Харкина. У последнего на момент захвата было только украинское гражданство, однако его семья оформила ему российский паспорт, чтобы Москва помогла с освобождением. Россиян, по словам Марзука, готовятся освободить в приоритетном порядке, но только в рамках сделки по обмену с палестинскими заключенными в Израиле.

«Российская сторона ранее попросила освободить граждан с российским гражданством, которые находятся у ХАМАС. Они попросили освободить четверых, из них двое были мирными гражданами, которых мы освободили безвозмездно, двое оставшихся являются израильскими военными», — сказал Марзук.

По его словам, военных могут обменять только на палестинских узников, которые находятся в Израиле. При этом он пообещал, что в момент такого обмена россиян отпустят первыми в знак уважения к Москве. Мужчины оказались в заложниках в Палестине после 7 октября 2023 года, когда Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа, а затем бойцы группировки ХАМАС проникли на территорию еврейского государства открыли огонь по людям, а также стали брать людей в плен.

Всего ХАМАС захватил более 250 человек. Боевики говорили, что готовы обменять пленных израильтян на заключенных из Палестины, которые находятся в Израиле. После нападения боевиков Россия передавала ХАМАС список из восьми россиян, которые могут быть среди заложников, те в ответ обещали тщательно проверить сведения. С того времени участники группировки отпустили нескольких пленных, у которых оказался российский паспорт.

Остался 101 заложник

По последним данным израильской стороны, ХАМАС до сих пор удерживает в заложниках в Газе 101 человека. При этом РБК отмечает, что в это число входят и те, кто уже мог погибнуть.

Как сообщил в сентябре советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман, в плену палестинской группировки остаются 55 человек из 21 государства, помимо Израиля. Среди заложников находятся граждане Аргентины, Таиланда, США, Германии, Португалии, Румынии, Венгрии, Австрии, Болгарии, Великобритании, Дании, Канады, Колумбии, Литвы, Непала, Польши, России, Сербии, Танзании, Украины и Франции.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов 13 ноября заверил, что российская сторона продолжит добиваться освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением. Кроме того, по его словам, Москва получала просьбы о помощи с освобождением пленников от «друзей в европейских странах».

«Они граждане других стран, но действительно некоторые из семей есть, которые пережили Холокост. Есть некоторые люди, за которых нас просили очень близкие друзья, даже в европейских странах. Этим занимаемся», — сказал замминистра.