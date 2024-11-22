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Стало известно о скором визите спецпосланника Зеленского в Сеул

В Южной Корее заявили о скором визите спецпосланника Зеленского в Сеул

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Office of the President of the Republic (признано в РФ иностранным агентом) of Korea

Спецпосланник президента Украины Владимира Зеленского скоро посетит Сеул. Об этом в эфире телеканала SBS рассказал начальник управления национальной безопасности в офисе президента Южной Кореи Син Вон Сик, его слова приводит РИА Новости.

«Между Южной Кореей и Украиной идут консультации о том, чтобы спецпосланник приехал в самые кратчайшие сроки», — сказал Син Вон Сик.

До этого агентство Yonhap со ссылкой на сотрудника администрации президента Южной Кореи сообщало, что в качестве спецпосланника Зеленского Сеул может посетить министр обороны Украины Рустем Умеров. По словам собеседника издания, визит может повлиять на позицию Сеула в отношении поставок летального вооружения.

В начале ноября президент республики Юн Сок Ёль заявил, что Южная Корея не исключает поставки оружия на Украину на фоне якобы отправки северокорейских солдат в Россию для последующего участия в конфликте на Украине.

Ранее в Южной Корее допустили отправку миссии на Украину.

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