Президент Южной Кореи рассматривает вопрос поставок оружия Украине

Южная Корея не исключает поставки оружия на Украину на фоне якобы отправки северокорейских солдат в Россию для последующего участия в конфликте на Украине. Об этом заявил президент республики Юн Сок Ёль, передает Yonhap.

По его словам, возможное участие солдат из КНДР в конфликте на Украине представляет угрозу для Южной Кореи, поскольку северокорейские силы приобретут боевой опыт, которого им не хватало. Кроме того, Москва может поделиться с Пхеньяном «чувствительными технологиями», указал президент Южной Кореи.

На этом фоне Сеул сейчас рассматривает возможность поддержки Украины оружием, подчеркнул Юн Сок Ёль.

Накануне стало известно, что Сеул не исключает возможности отправки мониторинговой миссии на Украину, если на территории страны начнутся полноценные бои с участием северокорейских военнослужащих.

31 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия задействует силы Северной Кореи против Украины уже в ближайшее время. Он утверждал, что около 10 тысяч военнослужащих из КНДР находятся на территории Курской области.

Ранее в США предположили, зачем Ким Чен Ын мог направить войска в Россию.