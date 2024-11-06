В Южной Корее допустили отправку миссии на Украину

Сеул не исключает возможности отправки мониторинговой миссии на Украину, если на территории страны начнутся полноценные бои с участием северокорейских военнослужащих. Об этом сообщает агентство News1 со ссылкой на высокопоставленного представителя президентского офиса Южной Кореи.

При этом он добавил, что на данный момент нет зафиксированных случаев участия военных из КНДР в боевых действиях на Украине.

«Большое количество личного состава, отправленного Северной Кореей в Россию, перешло на западный фронт, но полномасштабные боевые действия не начались», — сказал он.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Украины и страны Запада пытаются вовлечь в конфликт на Украине Южную Корею.

31 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия задействует силы Северной Кореи против Украины уже в ближайшее время. Он утверждал, что около 10 тысяч военнослужащих из КНДР находятся на территории Курской области.

Ранее Россия в ООН предупредила Южную Корею насчет Украины.