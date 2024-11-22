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Медведев опубликовал видео атаки российской гиперзвуковой ракетой «Орешник»

Медведев опубликовал видео удара по Днепру гиперзвуковой ракетой «Орешник»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев показал видеозапись с кадрами удара российской баллистической гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Украине. Он опубликовал ее на своей англоязычной странице в соцсети Х.

«Так вот чего вы хотели? Ну, черт побери, вы получили это!» — написал он под видео.

На опубликованной Медведевым черно-белой видеозаписи изображен момент удара по оборонному заводу «Южмаш» в Днепре.

Накануне российская армия впервые применила новую ракету средней дальности «Орешник», что вызвало резонанс в международном сообществе. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это событие «усилением жестокости войны» и призвал Запад к более серьезной реакции.

В США заявили, что пуск не изменит их политику поддержки Украины, при этом в Пентагоне выразили обеспокоенность новой угрозой. Эксперты считают запуск «Орешника» сигналом для Запада.

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября выпустил обращение, в котором, в частности, заявил, что Россия считает себя вправе наносить удары по объектам тех стран, чье оружие наносит удары по ее территории.

Ранее Зеленский призвал союзников отреагировать на удар «Орешником».

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