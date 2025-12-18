На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ высказались о совместных военных учения Японии и США

МИД: Москва озабочена японо-американскими военными учениями вблизи границ РФ
true
true
true
close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Москва озабочена недавними японо-американскими военными учениями вблизи границ РФ, это потенциальная угроза безопасности. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает «Интерфакс».

«Россия неизменно отмечает опасность курса Японии на ускоренную ремилитаризацию страны. <...> Мы подчеркиваем всегда, что такая безответственная политика ставит Японию в позицию катализатора эскалации напряженности в северо-восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом», — сказала дипломат.

Несколько дней назад силы самообороны Японии провели совместные авиационные учения с ВВС США, в ходе которых были задействованы два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.

Учения состоялись над акваторией Японского моря. Отмечается, что их целью была отработка различных оперативных задач. С японской стороны в них приняли участие три истребителя пятого поколения F-35B и три истребителя F-15.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами