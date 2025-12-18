В МИД РФ высказались о совместных военных учения Японии и США

Москва озабочена недавними японо-американскими военными учениями вблизи границ РФ, это потенциальная угроза безопасности. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает «Интерфакс».

«Россия неизменно отмечает опасность курса Японии на ускоренную ремилитаризацию страны. <...> Мы подчеркиваем всегда, что такая безответственная политика ставит Японию в позицию катализатора эскалации напряженности в северо-восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом», — сказала дипломат.

Несколько дней назад силы самообороны Японии провели совместные авиационные учения с ВВС США, в ходе которых были задействованы два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.

Учения состоялись над акваторией Японского моря. Отмечается, что их целью была отработка различных оперативных задач. С японской стороны в них приняли участие три истребителя пятого поколения F-35B и три истребителя F-15.

Новость дополняется.