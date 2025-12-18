На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Уругвае произошло нашествие стрекоз

Тысячи стрекоз атаковали Монтевидео и другие города Уругвая
Полчища стрекоз обрушились на Монтевидео и другие города Уругвая. Встревоженные местные жители публикуют в соцсетях видео с целыми тучами насекомых, сообщает газета El Observador.

В интервью телеканалу Telemundo выпускник биологического факультета Мануэль Кастро заявил, что стрекоз не стоит бояться, поскольку они приносят пользу людям, так как питаются личинками комара Aedes aegypti, переносчика лихорадки денге.

По его словам, замеченные стрекозы принадлежат к семейству Aeshna, известному своими миграциями на расстояние в несколько десятков километров.

«Они не кусаются и не являются переносчиками болезней», — сказал Кастро.

В прошлом году в США огромная стая стрекоз атаковала отдыхающих на пляже. По словам очевидцев, тысячи стрекоз внезапно появились из воды и полетели в сторону отдыхающих, создавая громкий гул. Некоторые люди поспешили убежать подальше и найти укрытие, другие же начали снимать стаю насекомых на видео, публикуя кадры в соцсетях.

Ранее российские туристы пожаловались на тигровых комаров в Индии.

