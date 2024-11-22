Пентагон обеспокоен новым «Орешником». Россия баллистической ракетой подала сигнал Западу

Россия впервые применила новую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», что вызвало резонанс в международном сообществе. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это событие «усилением жестокости войны» и призвал Запад к более серьезной реакции. В США заявили, что пуск не изменит их политику поддержки Киева, однако в Пентагоне выразили обеспокоенность новой угрозой. Эксперты считают запуск «Орешника» сигналом больше не для Украины, а для Запада: Россия готова к дальнейшим решительным шагам.

После российского удара по Днепропетровску (украинское название Днепр) новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на недостаточную реакцию западных партнеров.

«Мир должен на это реагировать. Сейчас жесткой реакции мира нет, — написал Зеленский в Telegram. — Его (Путина) нужно остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит они видят, что так можно. Вот что Путин делает».

Зеленский призывает союзников и партнеров к более жесткой реакции: «Надо реагировать. Надо давить. Надо принуждать Россию к подлинному миру, который возможен только благодаря силе. В противном случае будут бесконечные российские удары, угрозы и дестабилизация, и не только против Украины. Настоящий мир стоит того, чтобы действовать ради него. Действовать нужно».

Президент Украины назвал запуск новой ракеты «очевидным и серьезным усилением масштабов и жестокости этой войны, циничным нарушением Устава ООН».

Запуск «Орешника» не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину», — сказал Жан-Пьер на брифинге, добавив, что Вашингтон остается привержен стратегии поддержки Киева, несмотря на возможные действия со стороны России.

Пентагон обеспокоен

Однако Пентагон обеспокоен новой российской ракетой, у американских военных пока не готова оценка первого запуска «Орешника», сообщила заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх.

«Мы, определенно, этим [пуском] обеспокоены, у нас пока нет оценки воздействия, но это определенно вызывает наше беспокойство», — сказала Сингх на брифинге.

Впрочем, по ее словам, «США не видели никаких перемен в ядерном позиционировании [России] и не меняли свое ядерное позиционирование в ответ».

Пентагон подтвердил, что Россия предупредила США о планах провести запуск новой ракеты средней дальности: «Соединенные Штаты были заранее, незадолго до запуска, уведомлены по каналам снижения ядерной опасности».

Россия не направляла заранее уведомлений США или другим странам о применении гиперзвуковой ракеты «Орешник», так как подобные обязательства отсутствуют, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Пескова. По его словам, предупреждение о пуске «Орешника» было направлено США в явочном автоматическом режиме за 30 минут по линии Российского центра по уменьшению ядерной опасности.

«Знали о запуске»

США заранее предупредили Украину и союзников о вероятности использования Россией новой ракеты, рассказала Сабрина Сингх: «Мы действительно проинформировали Украину, наших партнеров и союзников о возможности, что это оружие может быть использовано».

О том же сообщила Карин Жан-Пьер: США «знали о запуске Россией баллистической ракеты средней дальности» и консультировались с партнерами, чтобы подготовиться к ответу России после разрешения США использовать американские ракеты для ударов вглубь территории РФ.

«В последние дни мы провели консультации с Украиной, нашими близкими союзниками и партнерами, чтобы помочь им подготовиться», — сказала Жан-Пьер.

По ее словам, Вашингтон предоставил Киеву сотни противоракет, а также постоянно направляет системы противовоздушной и противоракетной обороны и продолжит укреплять ПВО Украины.

Сигналы Украине и Западу

Применив новую баллистическую ракету «Орешник» в ходе боевых действий на Украине, Россия послала сигнал, считают эксперты.

«Зачем вы могли бы это использовать? Сигнализировать. Сигнализировать украинцам: у нас есть то, что вас возмущает. Но на самом деле сигнализировать Западу: мы готовы вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности, они могут быть оснащены ядерными боеголовками. Вы действительно хотите пойти на такой риск?» — сказал Associated Press директор по военным наукам в Королевском институте объединенных служб (аналитический центр в Лондоне) Мэтью Сэвилл.

Военные эксперты говорят, что современные баллистические ракеты чрезвычайно сложно перехватить, хотя Украина ранее заявляла, что остановила некоторые другие виды оружия, которые Россия назвала «неудержимыми», включая гиперзвуковую ракету воздушного базирования «Кинжал».

Дэвид Олбрайт из вашингтонского аналитического центра Института науки и международной безопасности заявил, что он «скептически» относится к заявлениям Путина, добавив, что российские технологии иногда «оказываются неэффективными». Он предположил, что Путин «издевается над Западом, чтобы попытаться сбить его… как хвастун, хвастающийся и издевающийся над своим врагом».

Противодействия нет

Президент России Владимир Путин сделал специальное обращение после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. В ответ ВС РФ был нанесен удар по целям на Украине новейшим оружием.

«В ответ на применение британского и американского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении», — сказал Владимир Путин в телевизионном обращении в четверг вечером.

По словам главы государства, противодействия подобным ракетам нет. Они атакуют цели со скоростью 2,5-3 км в секунду. Современные системы ПВО такое оружие не перехватят.

«Орешник»

Согласно опубликованным кадрам из Днепропетровска (украинское название — Днепр), попыток перехвата «Орешника» средствами ПВО зафиксировано не было. Эксперт «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок отмечает, что первичный анализ видео удара по заводу «Южмаш» указывает, что ракета, вероятно, оснащена разделяющейся головной частью с индивидуальным наведением, содержащей не менее шести боевых блоков.

Точные тактико-технические характеристики «Орешника» не раскрыты, однако эксперты предполагают, что ракета обладает дальностью действия в несколько тысяч километров и точностью, измеряемой десятками метров. Считается, что она оснащена передовыми средствами преодоления ПРО, а ее боевая часть — разделяющаяся, с массой до тонны. По словам Путина, скорость ракеты достигает 10 Махов.

Некоторые специалисты предполагают, что удар по «Южмашу» был нанесен модифицированной версией ракеты РС-26 «Рубеж», способной преодолевать от 2000 до 6000 км. Другие версии связывают «Орешник» с гиперзвуковым боевым блоком, запускаемым при помощи баллистической ракеты УР-155Н УТТС/РС-28. Однако официальных подтверждений этим данным пока нет.