В Москве задержали курьера мошенников, похитившего у женщины более 20 млн рублей

В Москве полицейские задержали курьера аферистов, похитившего у местной жительницы около 22 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска <...> на Мичуринском проспекте был задержан один из подозреваемых - 26-летний житель Кемерова. По версии следствия, за денежное вознаграждение он получил от потерпевшей часть от общей похищенной суммы в размере 15 млн рублей, после чего передал их соучастникам», — сказал глава пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

Так, мошенники позвонили 56-летней женщине, представившись сотрудниками госорганов. Они действовали по классической схеме: рассказали москвичке, что неизвестные завладели доступом к ее личному кабинету на государственном портале и оформили доверенность на некоего мужчину.

Затем злоумышленники заявили москвичке, что под ее данными зарегистрированы несколько заявок на получение кредитов, и убедили, что их можно аннулировать, если передать им деньги.

Испугавшись, жительница столицы обналичила деньги на счете и получила два займа в банке, а также взяла в долг деньги у знакомого. Она передала мошенникам более 21,5 млн рублей, уточнил Васенин.

Кроме того, аферисты уговорили женщину продать хранившиеся дома коллекционные монеты. Их москвичка продала за сумму более 850 тыс. рублей. Деньги она также передала злоумышленникам.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Задержанного курьера, как уточняется, уже арестовали.

Ранее киберполиция представила алгоритм действий при обмане телефонными мошенниками.