Захарова назвала несбыточным желание Европы разрушить отношение России и Сербии

Европейские лидеры мечтают подорвать связи России и Сербии, но эти мечты несбыточны. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

»ЕС пытается буквально заставить Сербию присоединиться к антироссийским санкциям с целью столкнуть наши государства, конечно, нанести ущерб самой Сербии, нанести ей тяжелый ущерб», — подчеркнула дипломат.

Президент Сербии Александар Вучич ранее заявил, что республика в потенциальном конфликте между Европой и Россией находится на своей собственной стороне. Политик считает, что сегодня мир находится на пороге крупного конфликта, и цель Сербии — сохранить мир и развивать свою экономику. Вучич напомнил, что республика потеряла почти 29% населения во время Первой мировой войны. Президент подчеркнул, что если конфликт произойдет, сербы не будут воевать, они продолжат укреплять свою армию, покупать много систем, чтобы чувствовать себя спокойно, чтобы другие знали, что у страны есть очень сильные факторы сдерживания.

В ноябре Вучич заявлял о подготовке европейских стран к войне с Россией и необходимости усиления сербской армии.

Ранее сообщалось, что Сербия впервые за десятилетие не поедет на саммит ЕС – Западные Балканы.