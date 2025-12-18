В МИД оценили позицию США по готовности России к прагматичному диалогу

Позиция России по готовности к прагматичному диалогу находит отклик у нынешней администрации США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Наша твердая позиция, которая основана на защите национальных интересов, уважении к традициям и готовности к прагматичному диалогу — это единственный правильный подход, и этот подход, как мы видим, находит отклик у нынешней американской администрации», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что сегодня процесс нормализации отношений между Россией и США идет непросто.

5 декабря Стратегия нацбезопасности США показала, что Вашингтон считает восстановление стратегической стабильности в отношениях с Москвой одним из внешнеполитических приоритетов на европейском континенте. Кроме того, правительство страны обозначило, что важнейшим интересом Соединенных Штатов является достижение соглашения о прекращении огня на Украине, а также предотвращение эскалации.

Ранее в Совфеде оценили шансы на восстановление отношений с Европой.