Экс-вратарь ЦСКА: Сафонов вытащил «ПСЖ» в серии пенальти с «Фламенго»

Бывший вратарь петербургского «Зенита» и московского ЦСКА Евгений Корнюхин оценил игру голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче с бразильским «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка, заявив, что россиянин оправдал доверие тренера, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Матвей — молодец. Вытащил команду. Думаю, для многих это стало неожиданностью. Но он сумел оправдать доверие тренера, в первую очередь, и тем самым подтвердил, что не зря работал и ждал своего шанса», — сказал Корнюхин.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках.

Сафонов – первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее Юрий Семин объяснил, что значит успех Сафонова для Российской премьер-лиги (РПЛ).