В России создадут экспертный совет по ограничению выбросов парниковых газов

ГД приняла закон о создании совета по ограничению выбросов парниковых газов

Госдума окончательно утвердила закон о формировании экспертного совета, призванного содействовать разработке и реализации государственной стратегии в сфере сокращения выбросов парниковых газов.

Экспертный совет создается при уполномоченном федеральном органе исполнительной власти с целью поддержки формирования и реализации государственной политики, развития международного сотрудничества и совершенствования законодательства в области ограничения выбросов парниковых газов. Состав совета будет включать представителей федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций, научно-исследовательских институтов, экспертных сообществ, а также других юридических и физических лиц.

Федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» дополнен новыми определениями, такими как «высвобождение парниковых газов», «методология климатического проекта» и «счет резервирования». Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти будет оценивать соответствие проектов требованиям, предъявляемым к климатическим проектам.

Согласно закону, правительство Российской Федерации наделяется правом устанавливать дополнительные критерии для регистрации проектов в реестре углеродных единиц и выпуска углеродных единиц, возникающих в результате реализации климатических проектов. Эти критерии могут включать меры по исключению дублирования учета сокращений и поглощений парниковых газов.

Закон также определяет состав сведений, вносимых в реестр углеродных единиц в отношении иностранных юридических лиц, не имеющих постоянного представительства в России, и иностранных граждан.

Указанные изменения вступят в законную силу с 1 сентября 2026 года.

