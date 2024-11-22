Зеленский призвал партнеров Украины отреагировать на удар «Орешником»

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от союзников «сильной реакции» на удар российской ракетой средней дальности «Орешник». Об этом сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

По его словам, мир должен реагировать на действия российской стороны. Зеленский подчеркнул, что «сейчас сильной реакции мира нет».

Он добавил, что Москва «не готова к миру», а атаки западным дальнобойным оружием по территории РФ являются правом на самооборону, которое предусмотрено резолюциями Организации Объединенных Наций.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США заранее уведомили Украину и ближайших союзников о предстоящем запуске Россией ракеты средней дальности для подготовки к нему.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в автоматическом режиме оповестила США о запуске ракеты «Орешник» через Российский национальный центр по снижению ядерной угрозы (НЦУЯО).

Днем в четверг, 21 ноября, ВС РФ атаковали военный завод в Днепропетровской области Украины экспериментальной межконтинентальной баллистической ракетой РС-26. Затем появилось видео удара экспериментальной ракетой ВС РФ по заводу «Южмаш».

Ранее Украина впервые ударила ракетами ATACMS вглубь России.