Путин заявил, что РФ готова решать вопросы мирными средствами, но готова к любому исходу

Президент России Владимир Путин подчеркнул стремление решать спорные вопросы мирными средствами при готовности к любому развитию событий. Такое заявление главы государства прозвучало в ходе обращения к россиянам, передает РИА Новости.

«Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами», — добавил российский лидер.

Он обратил внимание, что Москва готова к любому развитию событий. Путин сказал, что «ответ всегда будет».

В четверг, 21 ноября, Путин отметил, что Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию. По его словам, применение Украиной переданных Западом дальнобойных ракет не повлияет на ход боевых действий в зоне спецоперации.

25 сентября Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия.

Ранее патриарх Кирилл призвал Россию не отгораживаться от мира пушками и танками.