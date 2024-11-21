Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что РФ готова решать вопросы мирными средствами, но готова к любому исходу

Путин: Россия готова к любому развитию событий, ответ всегда будет

close
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подчеркнул стремление решать спорные вопросы мирными средствами при готовности к любому развитию событий. Такое заявление главы государства прозвучало в ходе обращения к россиянам, передает РИА Новости.

«Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами», — добавил российский лидер.

Он обратил внимание, что Москва готова к любому развитию событий. Путин сказал, что «ответ всегда будет».

В четверг, 21 ноября, Путин отметил, что Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию. По его словам, применение Украиной переданных Западом дальнобойных ракет не повлияет на ход боевых действий в зоне спецоперации.

25 сентября Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия.

Ранее патриарх Кирилл призвал Россию не отгораживаться от мира пушками и танками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами