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Патриарх Кирилл выступил против изоляции России

Патриарх Кирилл призвал Россию не отгораживаться от мира пушками и танками

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Сергей Гунеев/РИА Новости

России не следует отгораживаться от остального мира или превращаться в изолированную «крепость», ощетинившуюся пушками, танками, ракетами. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками программы «Время героев», передает пресс-служба Русской Православной Церкви (РПЦ).

По мнению священнослужителя, сегодня не Россия закрывается, ее пытаются огородить другие страны, боящиеся ее, поскольку она является «альтернативой цивилизационного развития».

Патриарх отметил, что враги России понимают, что ни экономически, ни в военном отношении ее уничтожить невозможно.

«Желание от нас отгородиться — это желание огородиться от нашего влияния», — сказал глава РПЦ.

В то же время епископ добавил, что России нельзя мимикрировать под неприятелей, а ее гражданам при посещении других стран «не нужно никому подыгрывать».

По словам патриарха, в российской истории было время, когда ее народ был готов пожертвовать своим суверенитетом ради того, чтобы понравиться другим, но это вовремя прекратилось, и вовремя пришел лидер, развернувший страну в правильном направлении.

Ранее патриарх Кирилл высказался о подготовке героев СВО для госуправления.

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