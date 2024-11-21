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Путин раскрыл, как Россия будет отвечать на эскалацию

Путин: Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам.

Российский лидер подчеркнул, что применение Украиной переданных Западом дальнобойных ракет не повлияет на ход боевых действий в зоне специальной военной операции.

В начале июля Путин пообещал ответить зеркально, если США развернет комплексы ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Он напомнил, что Россия объявила мораторий на возможное размещение своих соответствующих систем до тех пор, пока такие ракетные комплексы не появятся в каком-то регионе мира.

До этого Путин предложил возобновить производство ударных систем РСМД, поскольку США активно используют и производят подобное оружие. Президент России заявил, что Вашингтон вышел из договора по ракетам малой и средней дальности «под надуманным предлогом». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее патриарх Кирилл призвал Россию не отгораживаться от мира пушками и танками.

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