Лидеры G20 недовольны решением бразильского лидера по Украине

Решение президента Бразилии Инасиу Лулы да Силвы остановить переговоры по Украине вызвало недовольство лидеров G20. Об этом пишет Reuters.

Из-за решения Лулы текст итогового коммюнике саммита клуба был утвержден во время завершения пленарного заседания, когда лидеров Франции, Германии и Соединенных Штатов не было в комнате, из-за чего позиции этих стран по Украине в нем отражены не были. Обычно итоговое коммюнике принимается в конце саммита.

До этого шерпа России Светлана Лукаш сообщила, что Украина не стала основной темой на саммите G20 и назвала это поражением Запада. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также подчеркнул, что странам Запада не удалось «украинизировать» повестку саммита G20.

Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

В G20 («Группу двадцати») входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Европейский союз и Африканский союз.

Ранее Лавров назвал нормальным то, что Макрон пожал ему руку на саммите в Бразилии.