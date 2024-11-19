«Цирк с фотографированием» и глава ЕК на заборе: как прошел саммит G20 в Бразилии Лавров назвал нормальным то, что Макрон пожал ему руку на саммите в Бразилии

Глава МИД России Лавров назвал нормальной дипломатической практикой рукопожатие с президентом Франции Макроном. Последний поднялся к Лаврову во время церемонии фотографирования на саммите G20 в Рио-де-Жанейро и сам протянул руку. На общем снимке отсутствует в том числе президент США Байден. В пресс-службе Белого дома объяснили это «проблемами логистики». Представитель МИД России Захарова же считает, что западные политики пытались «устроить цирк» с организацией совместной фотографии. Чем запомнился второй день саммита «Большой двадцатки» в Бразилии – в материале «Газеты.Ru».

Рукопожатие на фотосессии

В Рио-де-Жанейро прошел второй день саммита G20. В бразильской столице собрались представители Австралии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Канады, Китая, Мексики, России, США, Турции, Франции, Южной Кореи, ЮАР, Японии, ЕС. Москву на встрече представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

По традиции участники собирались на церемонию фотографирования. Пока все выстраивались на трибуне, президент Франции Эммануэль Макрон поднялся к третьему ряду, где стоял Лавров, прошел к нему и пожал руку. После этого они перекинулись несколькими фразами.

Глава МИД России назвал «абсолютно нормальной» дипломатической практикой рукопожатие.

«Это ненормально, когда европейские лидеры шарахаются от российских представителей, когда видят их в коридорах, кулуарах», — рассказал дипломат.

На общей фотографии не присутствовал президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер Италии Джорджа Мелони. Байден, например, как объяснили в пресс-службе Белого дома, отсутствовал в связи с проблемами в логистике.

«Из-за логистических проблем они сделали фотографию раньше, чем прибыли все лидеры», — объяснил один из чиновников администрации президента США.

Также Байден не стал проходить по красной дорожке, на которой всех участников конференции ждал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вместе с первой леди страны. Байден не пошел по ковру, а свернул куда-то в сторону вместе с охраной.

Комментарий Захаровой

Отсутствие Байдена на фотосессии прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, западные политики, не сумев «устроить цирк» с организацией совместной фотографии на саммите G20, решили просто не появляться на ней.

«Теперь это так называется — запомните. У Байдена проблемы не с тем, что вы думали, а с логистикой», — написала Захарова.

По словам представителя российского дипломатического ведомства, прежде западные лидеры, чтобы не фотографироваться с российским министром, устраивали «цирк с фотографированием», например проводя его ночью, до приезда Сергея Лаврова. Аналогичная ситуация, по ее словам, произошла на Совете министров ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) в Скопье в 2023 году. Захарова указала, что Лавров «умеет наводить шорох».

Также дипломат опубликовала в своем Telegram-канале снятое прохожими видео с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, перелезающей через забор во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро.

«А вот и Урсула фон дер Ляйен сама, вот она. Перелезают, как гопники. Баба-гопник», — комментирует закадровый голос на русском языке.

На кадрах глава ЕК, одетая в спортивный костюм, в сопровождении нескольких человек перелезла через металлический забор, разграничивающий асфальтированную дорогу. В подписи к видеозаписи Захарова отметила, что Урсула фон дер Ляйен «все-таки нашлась, которая поперек. Закона».

Позитивные итоги

Министр иностранных дел Лавров признал позитивными итоги саммита G20. По его мнению, достигнуты весомые договоренности, что является очень важным. В том числе была поддержана новая координационная структура — Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью, основная цель которой заключается в ускорении продвижения к полному искоренению голода.

Лавров подчеркнул, что российская сторона подключилась к этому механизму, а также вносит наработки, которые воплощены в программах по помощи развивающимся странам.

Глава дипломатического ведомства заявил, что странам Запада не удалось «украинизировать» повестку саммита, «никто его [Запад] из стран мирового большинства, глобального Юга не поддержал. Также он сообщил, что Россия согласилась с пунктом по Украине в итоговой декларации G20. По его словам, главное в параграфе по Украине — это призыв к честному разговору о мире на реалистичных основаниях.

Лавров, комментируя позицию избранного президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине, заявил, что люди, выступающие за мир, а не войну, достойны поддержки.