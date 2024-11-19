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В Совфеде оценили заявление посла Украины о «вторжении» России в ЕС

Сенатор Джабаров: Мельник, как и другие украинские политики, получит по заслугам

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Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление посла Украины в Бразилии Андрея Мельника о «вторжении» России на территорию Европейского союза. По мнению сенатора, дипломат является откровенным русофобом, не отличающимся острым умом.

«По мнению таких людей, как он, весь мир должен кормить, поить, вооружать Украину, лишь бы она боролась с Россией. Я думаю, что это человек прошлого, и я уверен, что рано или поздно каждый из этих глашатаев украинской «победы» получит по заслугам», — подчеркнул Джабаров.

19 ноября Мельник заявил, что мир устает от военного конфликта на Украине и призвал Европу к значительно большей помощи. По его словам, в противном случае «русские окажутся перед Бранденбургскими воротами».

Он призвал Берлин выделять Украине около € 20 млрд ежегодно, а также финансово поддерживать Киев после завершения конфликта.

Ранее в Британии заявили о планах усилить поддержку Украины.

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