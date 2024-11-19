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Украинский посол начал пугать Европу «русскими перед Бранденбургскими воротами»

Посол Мельник начал пугать вторжением русских в Европу и потребовал помощи Киеву

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Global Look Press

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник предупредил, что мир устает от военного конфликта на Украине и призвал Европу к значительно большей помощи. По его словам, в противном случае «русские окажутся перед Бранденбургскими воротами», передает телеканал N-TV.

«Немцы и все европейцы должны действовать быстро, чтобы помочь нам, украинцам, в другом масштабе, не только из сочувствия, но и из собственных интересов. Иначе русские скоро снова окажутся перед Бранденбургскими воротами», — сказал Мельник.

Он призвал Берлин выделять Украине около € 20 млрд ежегодно, а также финансово поддерживать Киев после завершения конфликта.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Евросоюз и США должны совместно увеличивать помощь Украине, чтобы «изменить траекторию конфликта». По его словам, «нужно подтвердить приверженность долгосрочной поддержке и делать больше, чем просто поддерживать боеспособность Украины».

Рютте также отметил, что поддержка Украины «отвечает интересам как Европы, так и США, и индотихоокеанского региона, в частности Южной Кореи и Японии».

Ранее глава МИД Украины потребовал от ЕС изолировать Россию.

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