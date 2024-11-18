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В Британии заявили о планах усилить поддержку Украины

Стармер: нужно удвоить усилия по поддержке Украины

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Danny Lawson/Reuters

Оказание помощи Украине необходимо удвоить. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в эфире телеканала Sky News, передает ТАСС.

«Мы обязательно удвоим усилия по оказанию помощи Украине и будем делать это столько, сколько потребуется», — подчеркнул он.

Кроме того, Стармер отказался комментировать сообщения о возможности применения британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России.

Незадолго до этого издание Le Figaro удалило информацию о том, что Великобритания и Франция разрешили Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow. Соответствующую статью газета опубликовала 17 ноября.

В настоящее время статью на сайте Le Figaro обновили, убрав оттуда отрывок о Storm Shadow/SCALP. Эти ракеты являются совместной разработкой Лондона и Парижа, их поставляли Украине для ударов по российским целям.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Британская газета The Times писала, что администрация президента США Джо Байдена, возможно, не одобрит использование Украиной крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Для их использования требуется американская технология, которая требует предварительного одобрения, отмечает издание.

Источники газеты в британском правительстве также рассказали, что у ракет ATACMS, которые Вашингтон разрешил использовать Киеву, были другие военные характеристики, чем у ракет Storm Shadow.

Ранее в Москве напомнили, чем чреваты для США и ЕС удары западными ракетами вглубь РФ.

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