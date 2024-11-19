Парламент Абхазии рассмотрит сроки проведения выборов президента на следующей неделе

Парламент Абхазии рассмотрит вопрос о сроках выборов президента на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС.

«Временной срок у нас тоже короткий, в течение которого мы можем принять это решение», — сказал депутат Дмитрий Маршания.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиционеры заявили, что стремятся укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

19 ноября власти и оппозиция Абхазии достигли договоренности, результатом которой стало подписание соглашения об отставке президента Бжании. Исполняющим обязанности главы государства должен стать вице-президент Бадра Гунба.

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Ранее в Сухуме началось заседание парламента, где обсудят отставку президента Абхазии.