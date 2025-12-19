На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленобласти спустя 25 лет задержали мужчину, который изнасиловал девушку в подъезде

true
true
true
close
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Ленинградской области задержали подозреваемого в изнасиловании, совершенном 25 лет назад. Об этом сообщает петербургская полиция.

10 декабря 2000 года в полицию обратилась 20‑летняя девушка. Она рассказала, что на нее напали в парадной дома №29 на Загородном проспекте. По факту нападения возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ), но выйти на след преступника тогда не удалось, и в сентябре 2001 года расследование приостановили.

Лишь в декабре 2025 года сотрудники уголовного розыска вернулись к материалам старого дела и в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на подозреваемого. Им оказался 46‑летний житель Ленинградской области. Мужчину задержали в его квартире в Киришах. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Следствие возобновлено и продолжается.

Ранее россиянин 30 раз изнасиловал падчерицу и получил 19 лет колонии.

