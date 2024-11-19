В Сухуме началось заседание парламента, где обсудят отставку президента Абхазии

В Сухуме началось заседание парламента, на котором депутаты обсудят досрочную отставку президента Абхазии Аслана Бжании. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщает РИА Новости.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиционеры заявили, что стремятся укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

19 ноября власти и оппозиция Абхазии достигли договоренности, результатом которой стало подписание соглашения об отставке президента Бжании. Решение было принято после переговоров, начавшихся вечером 18 ноября и продолжавшихся более восьми часов.

Аслан Бжания уже подал заявление о своей отставке с поста президента Абхазии. Исполняющим обязанности главы государства должен стать вице-президент Бадра Гунба.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили уход президента Абхазии в отставку.