Отравление, протесты и сближение с Россией. Чем известен уходящий в отставку президент Абхазии Президент Абхазии Аслан Бжания уходит в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку после протестов в Сухуме. Он возглавил страну в 2020 году — после того, как его предшественник Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия по требованию оппозиции, лидером которой был сам Бжания. Став президентом, он заявил, что будет уделять особое внимание сближению Абхазии с Россией. Именно из-за очередного соглашения с РФ и начались новые митинги. Чем еще известен Аслан Бжания — в материале «Газеты.Ru».

Президент Абхазии Аслан Бжания согласился уйти в отставку после восьмичасовых переговоров с оппозицией. Как сообщила его пресс-служба, представители власти и оппозиции подписали соглашение, по которому Бжания покидает свой пост, а исполняющим обязанности президента становится вице-президент Бадра Гунба.

Абхазский лидер уже подписал заявление об отставке. В документе говорится, что он оставляет пост «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране».

При этом Бжания потребовал от протестующих покинуть захваченный ими комплекс правительственных зданий. Если они этого не сделают, он отзовет свое заявление.

Решение об отставке Аслана Бжании должны принять депутаты Народного собрания Абхазии 19 ноября. Спикер парламента Лаша Ашуба также сообщил, что скоро в стране пройдут досрочные выборы.

Биография Аслана Бжании

Аслан Бжания родился в 1963 году в селе Тамыш Абхазской АССР в многодетной семье учителей. В 1980-м, окончив школу, поступил во Фрунзенский политехнический институт на специальность «инженер-строитель». Через два года перевелся в Московский автомобильно-дорожный институт, закончив его в 1985-м. В 1991 году также окончил Высшие курсы КГБ СССР . В 1992-1993 годах во время грузино-абхазского конфликта служил в органах госбезопасности Абхазии. В 1999-м окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ и после увольнения в запас занимался предпринимательством в России, был советником по экономическим вопросам в посольстве Абхазии.

В начале 2010-го был назначен председателем Службы государственной безопасности Абхазии. На этом посту Аслан Бжания проработал четыре года. В 2014-м, когда оппозиция потребовала от президента Александр Анкваб республики уйти в отставку, Бжания осудил ее действия во время массовых протестов в Сухуме. Впоследствии он сам принял участие во внеочередных выборах президента, где занял второе место, уступив лидеру оппозиции Раулю Хаджимбе.

В 2015 году Бжания стал председателем Блока оппозиционных сил Абхазии, через два года — избрался в парламент.

В 2019 году он заявил о своем намерении участвовать в выборах, и, по мнению экспертов, был фаворитом гонки. Однако в апреле попал в больницу с диагнозом «вирусная пневмония». 17 мая Общенациональное движение по защите государственности Абхазии заявило, что результаты медицинского анализа, проведенного в Германии, указывают на факт «внешнего воздействия с целью физического устранения лидера оппозиции». Представители оппозиции и члены семьи Бжании также считали, что он мог быть отравлен.

Его конкурент — на тот момент действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба — при этом заявил, что медики нашли в организме Бжании тяжелые металлы, «но нигде не сказано, что они представляют опасность для его жизни».

«Через несколько дней после моей госпитализации в больницу также попали и два офицера из моей охраны с такими же симптомами, но дозировка у них была значительно меньше <...> Имело место внешнее токсическое воздействие, причем неоднократное. Тип токсического заряда — диметилртуть», — говорил сам Бжания.

В итоге ему пришлось сняться с выборов, так как он не мог вести кампанию. В 2020-м после того, как Хаджимба переизбрался на второй срок, Бжания вместе с героем Донецкой народной республики (ДНР) Ахрой Авидзбой возглавил массовые протесты в Сухуме. Оппозиция тогда не признала итоги голосования, потому что Хаджимба не набрал необходимые для победы 50% голосов, как того требует закон.

9 января по инициативе Бжании парламент предложил Хаджимбе уйти в отставку, а на следующий день Верховный суд республики признал результаты выборов недействительными. 12 января Аслан Бжания встретился с Раулем Хаджимбой и повторил требование об отставке. В течение часа тот выполнил ультиматум протестующих и сложил с себя полномочия.

Внеочередные выборы были назначены на 22 марта 2020 года. Перед голосованием Бжания снова попал в больницу — ему стало плохо во время возвращения из Москвы в Сухум. Власти Абхазии обратились в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой возбудить уголовное дело по поводу возможного отравления кандидата в президенты республики. Однако медики не подтвердили этот диагноз. 11 марта Бжанию выписали. По данным Минздрава Абхазии, у него диагностировали воспаление легких. Генпрокуратура страны сообщала, что заболевание стало последствием неблагоприятного воздействия лекарственного средства на его организм.

На выборах Бжания победил в первом же туре, набрав 56,5% голосов.

Бжания на посту президента

После избрания Аслан Бжания заявил, что особое внимание на посту президента будет уделять сближению Абхазии с Россией . Также он выразил готовность к сотрудничеству с оппозицией и высказался о необходимости разграничения ряда полномочий между главой государства и парламентом.

При нем в 2022 году было подписано соглашение с РФ о реализации госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на три года. Бжания также не единожды говорил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии.

«Союзное государство — это формат, при котором независимые государства договариваются на взаимовыгодных условиях о создании надгосударственных структур. Мы готовы к этому, но нужно пройти определенный этап, должны быть подготовлены нормативные акты, и эта история может занять примерно 5-10 лет, точно так же, как история, связанная с признанием независимости Абхазии Россией», — отмечал он.

25 февраля 2022 года Бжания подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, пожелав им «безопасного и устойчивого развития». В октябре 2023 года сообщил, что в Очамчирской бухте Абхазии появится пункт постоянного базирования кораблей Военно-морского флота России.

Говоря об отношениях с Грузией, Бжания не раз заявлял о готовности к диалогу. В 2024 году он подчеркнул, что республика хотела бы иметь хорошие добрососедские отношения с Грузией.

«Сегодня существует независимая Абхазия, независимость которой поддержана руководством и народом России. У нас есть наш путь развития, и мы идем по нему. При этом мы заинтересованы в добрососедских отношениях с Грузией», — сказал Бжания.