Главы МИД РФ и КНР обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И обсудили реализацию ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей Москвы и Пекина. Об этом сообщает министерство иностранных дел Российской Федерации.

Встреча министров прошла 18 ноября в Рио-де-Жанейро на полях саммита G20. Главы МИД высоко оценили развитие политического диалога и практического взаимодействия между Москвой и Пекином. Лавров и Ван И уделили особое внимание реализации договоренностей, которые ранее были достигнуты на высшем уровне, в том числе в ходе саммита БРИКС в Казани, а также обсудили планирование дальнейших контактов в различных форматах.

Министры отметили важность укрепления внешнеполитической координации двух стран на международных площадках, включая ООН, БРИКС, ШОС, G20. Лавров и Ван И обменялись мнениями по широкому кругу вопросов глобальной и региональной повестки.

В заявлении российского МИД отмечается, что беседа между министрами прошла в характерном для российско-китайского стратегического партнерства доверительном и конструктивном ключе.

19 ноября Лавров заявил о беспрецедентном уровне развития стратегических отношений между РФ и КНР.

Ранее Лавров заявил о попытках вбить клин между Москвой и Пекином.