Лавров заявил о попытках вбить клин между Москвой и Пекином

Китай не инициировал никаких обращений к России по вопросам сотрудничества Москвы с Пхеньяном, и сообщения в СМИ, касающиеся этой темы, могут быть попыткой «вбить клин» в отношения между странами. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чьи слова передает ТАСС.

«Не знаю, что за этим стоит, какие там расчеты, наверное, вбить клин между Россией и КНР. Никаких обращений к нам по поводу наших отношений с КНДР не было», — сказал министр, комментируя информацию СМИ относительно якобы недовольства Пекина в отношении сотрудничества РФ и КНДР.

По мнению министра, в западных политических кругах в настоящее время обсуждаются идеи о том, что необходимо помочь разрешить ситуацию вокруг Украины, удовлетворив некоторые законные запросы России, и задействовать её в коалиции против Китая. Это, по сути, довольно примитивная стратегия, заявил дипломат.

Россия и Китай рассматривают возможность организации нового маршрута для поставок газа через Казахстан, который может достигать мощностей в 35 млрд кубометров в год. В октябре в Институте энергетики и финансов заявили, что объемы поставок российского газа в Китай могут значительно вырасти к 2030 году.

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