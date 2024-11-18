В Германии подтвердили планы передать Украине «мини-Taurus»

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил информацию о том, что Берлин намерен передать Украине 4000 ударных беспилотников фирмы Helsing, работающих по принципу дальнобойных ракет Taurus и не поддающихся средствам электронной борьбы. Его слова приводит Stern.

По словам немецкого министра, дроны могут «в определенной степени преодолеть систему РЭБ противника, облететь ее». Он уточнил, что БПЛА способны «действовать на расстоянии 30 или 40 километров в глубине территории, а затем атаковать командные пункты, логистические узлы и другие цели».

«Это важный дополнительный актив для украинских вооруженных сил», – отметил Писториус.

До этого стало известно, что Германия с декабря начнет поставки Киеву ударных беспилотников фирмы Helsing. Беспилотники получили название «мини-Taurus» благодаря помехозащищенной навигационной системе, которая работает по такому же принципу, как в крылатых ракетах.

Всего будет передано четыре тысячи таких дронов, управляемых искусственным интеллектом.

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