Бербок пригрозила Китаю за помощь России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Китай в поставках России беспилотников для использования в ходе спецоперации на Украине. Ее слова приводит телеканал N-TV.

По ее словам, Берлин полагает, что Пекин помогает Москве, отправляя беспилотники.

«Это должно и будет иметь последствия», — сказала Бербок.

До этого Кая Каллас, которая в ноябре займет пост главы дипломатии Евросоюза, заявила, что Китай должен «понести более высокую цену» за якобы поддержку России в конфликте на Украине. Каллас утверждает, что без поддержки Китая Россия не смогла бы продолжать спецоперацию с такой высокой интенсивностью. В связи с этим, по ее словам, Пекин должен «заплатить более высокую цену» за свои действия.

Также сообщалось, что Евросоюз собирается ввести санкции против Китая из-за подозрений в поставках оружия России.

Ранее журналист раскрыл, как Евросоюз уничтожит себя сам из-за помощи Украине.