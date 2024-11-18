Еще одна страна начнет поставки Украине ударных БПЛА

Германия с декабря начнет поставки Киеву ударных беспилотников фирмы Helsing, не поддающихся средствам электронной борьбы. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

Беспилотники получили название «мини-таурусы» благодаря помехозащищенной навигационной системе, которая работает по такому же принципу, как в крылатых ракетах Taurus.

Всего будет передано четыре тысячи таких дронов, управляемых искусственным интеллектом. Отмечается, что они обладают дальностью полета, превышающей в четыре раза дальность обычных дронов ВСУ, и могут нести взрывчатку, которой достаточно для уничтожения танка или блиндажа.

До этого кандидат в канцлеры ФРГ Роберт Хабек пообещал поставить Киеву ракеты Taurus в случае победы.

В октябре стало известно, что Франция в ближайшее время начнет поставлять Украине новейшие ударные дроны-камикадзе собственной разработки. В марте 2024 года минобороны Франции заказало 2000 ударных беспилотников-камикадзе, часть из которых планировалось отправить Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее Шольц проигнорировал две главных просьбы Зеленского.