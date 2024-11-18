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«Новый виток напряженности»: в Кремле отреагировали на решение по ударам по России

Песков: разрешение Киеву наносить удары по России усилит напряженность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Джо Байден разрешил использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России.

«Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то это новый виток напряженности и новая ситуация с точки зрения вовлеченности США в конфликт», — сказал Песков.

По его словам, российская позиция «абсолютно понятна для всех».

«Сигналы были считаны коллективным западом, они были озвучены президентом в Санкт-Петербурге», — отметил представитель Кремля.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы для защиты Вооруженных сил Украины в Курской области. В материале отмечается, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

Ранее команда Трампа отказалась комментировать решение Байдена по ударам по России.

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