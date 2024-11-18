«Новый виток напряженности»: в Кремле отреагировали на решение по ударам по России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Джо Байден разрешил использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России.
«Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то это новый виток напряженности и новая ситуация с точки зрения вовлеченности США в конфликт», — сказал Песков.
По его словам, российская позиция «абсолютно понятна для всех».
«Сигналы были считаны коллективным западом, они были озвучены президентом в Санкт-Петербурге», — отметил представитель Кремля.
17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы для защиты Вооруженных сил Украины в Курской области. В материале отмечается, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.
Ранее команда Трампа отказалась комментировать решение Байдена по ударам по России.