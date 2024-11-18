Команда Трампа отказалась комментировать решение Байдена по ударам по России

Директор по коммуникациям команды избранного президента США Дональда Трампа Стивен Чунг не стал комментировать сообщения СМИ о том, что действующий глава государства Джо Байден разрешил использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Его слова передает CNN.

«Как заявил президент Трамп в ходе предвыборной кампании, он единственный человек, который может объединить обе стороны для переговоров о мире и работы над прекращением войны»,— сказал Чунг в разговоре с CNN.

При этом он не ответил на вопрос о том, получал ли Трамп уведомление о решении по ударам вглубь РФ от действующей администрации.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы для защиты Вооруженных сил Украины в Курской области. В материале отмечается, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

Ранее Пентагон отказал Киеву в приоритетной поставке новых систем ATACMS.