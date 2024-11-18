Команда Трампа отказалась комментировать решение Байдена по ударам по России

Директор по коммуникациям команды избранного президента США Дональда Трампа Стивен Чунг не стал комментировать сообщения СМИ о том, что действующий глава государства Джо Байден разрешил использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Его слова передает CNN.
«Как заявил президент Трамп в ходе предвыборной кампании, он единственный человек, который может объединить обе стороны для переговоров о мире и работы над прекращением войны»,— сказал Чунг в разговоре с CNN.
При этом он не ответил на вопрос о том, получал ли Трамп уведомление о решении по ударам вглубь РФ от действующей администрации.
17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы для защиты Вооруженных сил Украины в Курской области. В материале отмечается, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.
Ранее Пентагон отказал Киеву в приоритетной поставке новых систем ATACMS.