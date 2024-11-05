В Белом доме отреагировали на увольнение главы МО Израиля

В Белом доме были очень удивлены увольнением главы МО Израиля Йоава Галанта. С таким заявлением выступил корреспондент портала Axios Барак Равид, опубликовав его на своей странице в социальной сети X.

В материале для портала Axios он, вместо этого, указал на то, что Галант неоднократно выступал с критикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и выступает против судебной реформы в Израиле. Отмечается, что устранение такого независимого политика позволит Нетаньяху более свободно принимать решения, касающиеся ведения военных действий, особенно с учетом того, что преемник Галанта Кац не обладает военным опытом.

5 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил израильского министра обороны Йоава Галанта. Пост главы ведомства временно займет министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Освобожденную должность главы МИД Нетаньяху предложил министру без портфеля Гидеону Саару.

В сентябре министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, сообщил, что в течение последних месяцев просил Нетаньяху отправить Галанта в отставку, так как, по его мнению, нынешний министр обороны не в состоянии изменить ситуацию с безопасностью на севере Израиля, который ежедневно подвергается обстрелам со стороны Ливана.

Ранее протестующие перекрыли центр Тель-Авива из-за увольнения Галанта.