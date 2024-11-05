Нетаньяху уволил министра обороны Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил израильского министра обороны Йоава Галанта. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой офис премьера.

Пост главы ведомства займет министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

Освобожденную должность главы МИД Нетаньяху предложил министру без портфеля Гидеону Саару.

«В военное время, как никогда, необходимо полное доверие между премьер-министром и министром обороны. К сожалению, если в первые месяцы кампании между нами было доверие и мы многого добились, то в последние месяцы оно ослабло», — заявил Нетаньяху.

В сентябре министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, сообщил, что в течение последних месяцев просил Нетаньяху отправить Галанта в отставку, так как, по его мнению, нынешний министр обороны не в состоянии изменить ситуацию с безопасностью на севере Израиля, который ежедневно подвергается обстрелам со стороны Ливана.

В марте 2023 года Нетаньяху уже увольнял Галанта из-за его выступлений против судебной реформы, но затем отменил свое решение.

Ранее стало известно о задержании израильских чиновников из-за утечки данных.