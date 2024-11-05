Протестующие перекрыли центр Тель-Авива из-за увольнения министра обороны

Протестующие перекрыли центральное шоссе Тель-Авива после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта. Об этом сообщает израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

На своей странице в социальной сети X радиостанция опубликовала фото, на котором видны разожженные активистами костры на проезжей части.

Глава оппозиционной партии «Еш Атид» Яир Лапид, а также другие представители протестного движения призвали жителей Израиля выйти на улицы в знак несогласия с решением Нетаньяху об увольнении министра обороны в разгар боевых действий на нескольких фронтах.

Вечером 5 ноября газета The Jerusalem Post со ссылкой на офис премьера сообщила об увольнении Галанта. По данным издания, пост министра обороны займет глава МИД Израиля Исраэль Кац.

В сентябре министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявлял, что в течение последних месяцев просил Нетаньяху отправить Галанта в отставку, поскольку, по его мнению, он не в состоянии изменить ситуацию с безопасностью на севере Израиля, который ежедневно подвергается обстрелам со стороны Ливана.

Ранее стало известно о задержании израильских чиновников из-за утечки данных.