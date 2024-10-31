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Экс-депутат из Нидерландов заявил, что ЕС не компенсирует помощь Украине при победе Трампа

Экс-парламентарий ван Боммел: ЕС не компенсирует помощь Киеву при победе Трампа

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The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и его решения прекратить военную помощь Киеву, Европейский союз не сможет компенсировать ее Украине. Об этом заявил в интервью РИА Новости экс-депутат парламента Нидерландов социалист Харри ван Боммел.

Он отметил, что при таком развитии событий Киев потеряет минимум три четверти военной и финансовой помощи, которую он сейчас получает. Европа не готова тратить даже половины того, что США в настоящее время расходуют на Украину.

Ван Боммел подчеркнул, что вся международная поддержка Киева является в первую очередь повесткой Вашингтона, а не европейских стран.

31 октября бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что нынешний глава государства Владимир Зеленский лишится поддержки западных союзников после президентских выборов в Соединенных Штатах.

28 октября Зеленский заявил, что если США прекратят поддержку Киева после президентских выборов, то Украина столкнется с трудностями.

Ранее в США заявили, что Зеленскому «придется идти с протянутой рукой».

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