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Бывший советник Кучмы раскрыл, чего лишится Зеленский после выборов в США

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский останется без поддержки после выборов в США

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский лишится поддержки западных союзников после выборов главы государства в США, которые пройдут 5 ноября. Об этом сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube, передает РИА Новости.

«Зеленский останется вообще без поддержки, без оружия, без денег», — подчеркнул он.

И затем, спрогнозировал Соскин, «начнется буря». По его словам, у Зеленского на Украине много врагов. Кроме того, западные союзники уже «на дух не переносят» украинского лидера, резюмировал Соскин.

28 октября Зеленский заявлял, что если США прекратят поддержку Киева после президентских выборов, то республика столкнется с трудностями. По его словам, высказывания о том, что «все зависит от выборов в США» являются не очень глубоким анализом, поскольку Украине удалось продержаться в начале конфликта без помощи Вашингтона. В то же время он признал, что Украине будет очень сложно, если политика США изменится и в Белом доме скажут, что не поддерживают Украину.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Однако выборы президента Украины в 2024 году были отменены ввиду военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее в США заявили, что Зеленскому «придется идти с протянутой рукой».

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