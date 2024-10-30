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В США заявили, что Зеленскому «придется идти с протянутой рукой»

Профессор Уильямс: Зеленский исчерпал возможности

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Evgeniy Maloletka/AP

Президент Украины Владимир Зеленский исчерпал свои возможности, и ему «придется идти с протянутой рукой», чтобы продвинуть свой «план победы». Об этом заявил профессор международных отношений в Сиракузском университете (Нью-Йорк) и бывший советник Организации Североатлантического договора Майкл Джон Уильямс в беседе с The New York Times.

«Ему придется идти с протянутой рукой, чтобы продвинуть план, как бы выработать позицию», — отметил он.

По мнению профессора, Зеленский может сказать своим гражданам о том, что «он пытался».

«Он исчерпал возможности», — подчеркнул Уильямс.

Газета The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского чиновника писала, что секретная часть «плана победы» Владимира Зеленского, не раскрытая публично, предусматривает передачу ракет американских Tomahawk новейших модификаций, способных преодолеть расстояние до 2400 километров — это в семь раз дальше, чем имеющиеся у Вооруженных сил Украины ATACMS.

30 октября Зеленский заявил, что западные газеты, раскрыв информацию о секретной части «плана победы» Киева о том, что Украина требовала у США дальнобойные ракеты Tomahawk, раскрыли конфиденциальные данные о переговорах с союзниками.

Ранее в Госдуме предостерегли США от поставок ракет Tomahawk Украине.

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