Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Володин назвал причину развала СССР

Спикер ГД Володин объяснил развал СССР предателями в правящей партии

close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что СССР развалился из-за предателей в правящей партии. Его слова приводит ТАСС.

«Когда мы начинаем говорить о тех же девяностых, приводя в пример фамилии предателей, негодяев, тех, кто допустил развал Советского Союза, почему мы не говорим, а откуда они появились?» — задался вопрос Володин.

По его словам, люди, допустившие развал СССР «появились из недр правящей партии, КПСС».

«Именно по этой причине развалился Советский Союз. Из-за предательства», — отметил Володин.

При этом он отметил, что в советском периоде также были и минусы.

Кроме того, Володин в ходе пленарного заседания заявил, что Россия имеет собственный путь развития, поэтому ей нельзя слепо перенимать какие-либо устои и механизмы у других государств. Он выразил уверенность, что России надо взять все самое лучшее из своей истории. Речь идет как о царском периоде, так и о советском.

Ранее Володин заявил, что Вашингтон и Брюссель навязывают «зеленую» энергетику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами