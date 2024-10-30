Володин назвал причину развала СССР

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что СССР развалился из-за предателей в правящей партии. Его слова приводит ТАСС.

«Когда мы начинаем говорить о тех же девяностых, приводя в пример фамилии предателей, негодяев, тех, кто допустил развал Советского Союза, почему мы не говорим, а откуда они появились?» — задался вопрос Володин.

По его словам, люди, допустившие развал СССР «появились из недр правящей партии, КПСС».

«Именно по этой причине развалился Советский Союз. Из-за предательства», — отметил Володин.

При этом он отметил, что в советском периоде также были и минусы.

Кроме того, Володин в ходе пленарного заседания заявил, что Россия имеет собственный путь развития, поэтому ей нельзя слепо перенимать какие-либо устои и механизмы у других государств. Он выразил уверенность, что России надо взять все самое лучшее из своей истории. Речь идет как о царском периоде, так и о советском.

Ранее Володин заявил, что Вашингтон и Брюссель навязывают «зеленую» энергетику.