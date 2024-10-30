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Володин призвал слепо не перенимать устои других стран

Володин заявил, что Россия имеет собственный путь развития

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Россия имеет собственный путь развития, поэтому ей нельзя слепо перенимать какие-либо устои и механизмы у других государств. Об этом в ходе пленарного заседания заявил спикер нижней палаты парламента страны Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

Депутат выразил уверенность, что России надо взять все самое лучшее из своей истории. Речь идет как о царском периоде, так и о советском.

«Посмотреть, как мир живет, взять ровно то, что необходимо, но у нас свой путь. Мы — Россия. Наша страна простирается от Европы до Азии. И поэтому нам <...> слепо перенимать что-то нельзя», — добавил председатель Государственной думы.

29 октября президент России Владимир Путин выступил на конгрессе «Национальное здравоохранение», который состоялся в столице страны. Во время мероприятия глава государства назвал народосбережение «задачей номер один» из тех, которые стоят перед властями.

По его словам, ради достижения соответствующей цели со следующего года в России начнут реализовывать ряд новых национальных проектов. В том числе речь идет о проектах «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья».

Ранее Путин рассказал о работе российского правительства над новыми национальными проектами.

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