В ГД обвинили Запад в попытке навредить странам, богатым ресурсами

Совместными усилиями Вашингтон и Брюссель стремятся продвигать «зеленую» энергетику, что направлено против России, Венесуэлы и Ирана. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Председатель Госдумы отметил, что цель этих действий очевидна, предпринималась попытка «перечеркнуть конкурентные преимущества других стран», тогда как свои разработки «протолкнуть на рынок».

«Совершенно очевидно, это направлено против таких стран, как Венесуэла, Россия, Иран. Все те, кто обладает конкретными природными ресурсами — нефтью, газом, углем, это касается многих стран», — заявил парламентарий.

Володин заявил, что Вашингтон разрушил экономику Германии, которая была четвертой в мире, а позже опустилась на шестое место. Парламентарий считает, что это произошло из-за подрыва «Северного потока». Также он указал на то, что раньше экономика Германии развивалась на основе дешевых российских энергоресурсов.

Председатель Госдумы подчеркнул, что те, кто пытается продвигать зеленую экономику, должны понимать: Россия не должна отказываться от своих конкурентных преимуществ.

8 июня глава госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что «зеленый» переход в энергетике не обеспечен рентабельными источниками и его реализация не представляется возможной.

Ранее ученые выяснили, что нужды «зеленой энергетики» угрожают тысячам диких видов живых организмов.