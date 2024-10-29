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В Китае заметили шпионские устройства в прилегающей морской акватории

Китай обнаружил в прилегающих морских акваториях шпионские устройства

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Global Look Press

Китайские органы, обеспечивающие государственную безопасность КНР, обнаружили в морской акватории Китая иностранные устройства слежения, они были изъяты. Об этом сообщило министерство госбезопасности Китая, передает ТАСС.

«Работа органов государственной безопасности показала, что иностранные шпионские и разведывательные службы используют всевозможные средства для усиления разведки и мониторинга морских акваторий нашей страны», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщается, сотрудники органов нацбезопасности Китая захватили ряд специальных устройств, которые предназначены для сбора данных о деятельности КНР на море. Среди них ведомство назвало специализированные «маячки», созданные для обеспечения ориентации под водой подлодок иностранных государств.

В августе министерство государственной безопасности КНР нашло нелегальные анемометрические вышки, которые установили на территории страны.

Установкой занимались некоторые компании, работа которых связана с разведкой иностранных государств, а вышки нужны для сбора конфиденциальной информации. Однако изначально их устанавливали якобы для измерения скорости и определения направления перемещения воздушных масс.

Ранее сообщалось, что Тайвань закупит у США тысячу ударных дронов для «сдерживания» Китая.

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