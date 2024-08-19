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Китайские спецслужбы обнаружили шпионские метеостанции

Global Times: в Китае нашли сотни шпионских метеостанций

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Depositphotos

Министерство государственной безопасности КНР нашло нелегальные анемометрические вышки, которые установили на территории страны. Об этом сообщили корреспонденты Global Times.

По данным издания, установкой занимались некоторые компании, работа которых связана с разведкой иностранных государств, а вышки нужны для сбора конфиденциальной информации. Однако изначально их устанавливали якобы для измерения скорости и определения направления перемещения воздушных масс, пишет агентство.

Как сообщили журналисты, все собранные с помощью вышек сведения передавали за границу, что создавало угрозы для национальной безопасности страны.

Недавно органы госбезопасности Китая обнаружили двух британских шпионов в своем правительстве. Это супружеская пара, в которой сначала завербовали мужа, а затем он убедил заняться шпионажем жену. Чтобы заманить китайца, ему организовывали званые ужины в Великобритании, вечеринки, обещали огромные суммы денег. Это уже второй случай за год, когда в КНР раскрывают британских шпионов, ранее в этой стране также находили агентов ЦРУ.

Ранее экс-сотрудницу ЦРУ обвинили в сотрудничестве с разведкой Южной Кореи.

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