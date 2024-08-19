Китайские спецслужбы обнаружили шпионские метеостанции

Министерство государственной безопасности КНР нашло нелегальные анемометрические вышки, которые установили на территории страны. Об этом сообщили корреспонденты Global Times.

По данным издания, установкой занимались некоторые компании, работа которых связана с разведкой иностранных государств, а вышки нужны для сбора конфиденциальной информации. Однако изначально их устанавливали якобы для измерения скорости и определения направления перемещения воздушных масс, пишет агентство.

Как сообщили журналисты, все собранные с помощью вышек сведения передавали за границу, что создавало угрозы для национальной безопасности страны.

Недавно органы госбезопасности Китая обнаружили двух британских шпионов в своем правительстве. Это супружеская пара, в которой сначала завербовали мужа, а затем он убедил заняться шпионажем жену. Чтобы заманить китайца, ему организовывали званые ужины в Великобритании, вечеринки, обещали огромные суммы денег. Это уже второй случай за год, когда в КНР раскрывают британских шпионов, ранее в этой стране также находили агентов ЦРУ.

Ранее экс-сотрудницу ЦРУ обвинили в сотрудничестве с разведкой Южной Кореи.