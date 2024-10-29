Тайвань закупит у США тысячу ударных дронов для «сдерживания» Китая

Тайвань подписал официальное соглашение с США о покупке у американских оборонных компаний около тысячи ударных беспилотников для «защиты» острова от Китая. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

«По словам людей в отрасли, знакомых с сделкой, Министерство обороны Тайваня подписало официальные соглашения с правительством США, позволяющие ему закупить до 1000 ударных беспилотников», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что исполнителем заказа могут выступить компании AeroVironment Inc. и Anduril Industries Inc.

По оценке агентства, такой шаг «поможет сдержать потенциальное нападение Китая на островную демократию».

До этого министерство иностранных дел Китая в ответ на продажу США оружия Тайваню на сумму $2 млрд пообещало, что Пекин примет «контрмеры» для защиты территориальной целостности и суверенитета.

Внешнеполитическое ведомство КНР осудило и выступило против продажи оружия острову, также сделав «серьезное представление» Соединенным Штатам. Пекин призвал Вашингтон прекратить опасные действия, подрывающие мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Ранее Китай выразил недовольство США из-за санкций, связанных с Россией.