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В Совфеде резко ответили на слова главы Бундесбанка о насмешке России

Сенатор Джабаров счел детской обидой слова главы Бундесбанка о насмешке России

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Нина Зотина/РИА Новости

Слова главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, который посчитал насмешкой предложение России о сотрудничестве, являются выражением детской обиды. С таким заявлением в беседе с NEWS.ru выступил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Такие заявления — это какие-то детские обиды. Мы не собираемся ничего предлагать Германии, мы без них обойдемся, лишь бы немцы обошлись без нас. Ведь чем дальше развивается ситуация, тем хуже будет для немецкой экономики», — считает парламентарий.

По словам Джабарова, в Германии понимают, что проблемы в экономике страны создали Соединенные Штаты, а не Россия. Кроме того, за это ответственны немецкие политики, вмешавшиеся в конфликт на Украине. Он напомнил, что Москва давно высказала свою позицию, и только Берлину решать, по какому пути следовать дальше.

До этого агентство Bloomberg писало, что глава немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель впал в ярость из-за предложения Российской Федерации о налаживании международного сотрудничества. Он назвал насмешкой обращение Москвы к странам «Большой двадцатки» по соответствующему вопросу.

Он призвал не забывать, c чего начался экономический спад Германии весной 2022 года. По его словам, «все знают причину, по которой это произошло». Нагель подчеркнул, что его «сводят с ума» слова российского коллеги по «Большой двадцатке» о международном сотрудничестве.

Ранее в Совфеде оценили слова президента Молдавии по поводу антироссийских санкций.

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