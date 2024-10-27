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В Германии сочли насмешкой предложение России о сотрудничестве

Глава Бундесбанка Нагель счел насмешкой предложение России о сотрудничестве

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Britta Pedersen/Reuters

Глава немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель впал в ярость из-за предложения Российской Федерации о налаживании международного сотрудничества. Как пишет Bloomberg, он назвал насмешкой обращение Москвы к странам «Большой двадцатки» по соответствующему вопросу.

Он призвал не забывать, c чего начался экономический спад Германии весной 2022 года. По его словам, «все знают причину, по которой это произошло». Нагель подчеркнул, что его «сводят с ума» слова российского коллеги по «Большой двадцатке» о международном сотрудничестве.

25 октября депутат бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт назвала правительство Германии самым глупым в Европе.

Вагенкнехт раскритиковала федерального канцлера Германии Олафа Шольца за ограничения, которые были введены в отношении газа из России, а также назвала данное решение недальновидным. По ее словам, из-за подобных действий пострадали многие немецкие компании. Парламентарий считает, что Шольц является «вассалом Америки».

Ранее Китай выразил недовольство США из-за санкций, связанных с Россией.

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