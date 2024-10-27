Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде оценили слова президента Молдавии по поводу антироссийских санкций

Сенатор Карасин: Молдавия при желании могла бы отказаться от санкций против РФ

close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Молдавия могла бы отказаться от введения санкций против России, если бы власти республики посчитали это принципиальным вопросом. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру», комментируя слова Майи Санду о том, что республика ввела ограничительные меры, чтобы самой не попасть под рестрикции мирового сообщества.

По словам сенатора, возможность отказа от антироссийских санкций «связана с принципиальностью» того или иного политика. Если он принципиален, то отказывается от того, что чуждо мировоззрению, указал Карасин.

Высказывание президента Молдавии связано с предстоящим вторым туром президентских выборов, считает он.

«Она хочет показать себя с разных сторон, что она человек думающий, который думает, принимая решения. <…> Видимо, трактовать его надо, что заявление было принято под нажимом, под прессингом тех людей, которые в последствии организовали систему санкций, травли всего русского и российского, кампанию запугивания», — предположил Карасин.

27 октября Майя Санду во время дебатов со своим оппонентом по второму туру выборов главы государства Александром Стояногло заявила, что Молдавии пришлось ввести санкции против России, чтобы республика сама не попала под ограничительные меры мирового сообщества.

Ранее стало известно, какую судьбу Запад готовит Молдавии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами