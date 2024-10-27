В Совфеде оценили слова президента Молдавии по поводу антироссийских санкций

Молдавия могла бы отказаться от введения санкций против России, если бы власти республики посчитали это принципиальным вопросом. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру», комментируя слова Майи Санду о том, что республика ввела ограничительные меры, чтобы самой не попасть под рестрикции мирового сообщества.

По словам сенатора, возможность отказа от антироссийских санкций «связана с принципиальностью» того или иного политика. Если он принципиален, то отказывается от того, что чуждо мировоззрению, указал Карасин.

Высказывание президента Молдавии связано с предстоящим вторым туром президентских выборов, считает он.

«Она хочет показать себя с разных сторон, что она человек думающий, который думает, принимая решения. <…> Видимо, трактовать его надо, что заявление было принято под нажимом, под прессингом тех людей, которые в последствии организовали систему санкций, травли всего русского и российского, кампанию запугивания», — предположил Карасин.

27 октября Майя Санду во время дебатов со своим оппонентом по второму туру выборов главы государства Александром Стояногло заявила, что Молдавии пришлось ввести санкции против России, чтобы республика сама не попала под ограничительные меры мирового сообщества.

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