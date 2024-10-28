Трамп сократил отставание от Харрис по поддержке избирателей

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп несущественно сократил отставание от конкурентки от демократов Камалы Харрис по поддержке среди потенциальных избирателей. Об этом стало известно из опроса CBS и социологической компании YouGov.

Трамп набрал 49% поддержки избирателей, 50% — получила Харрис.

Избиратели кандидата от Демократической партии считают, что у нее есть достаточные когнитивные и психические способности, чтобы быть президентом США, за это высказались 47% респондентов. Трампа в этом поддержали только 33% опрошенных.

Еще 13% американцев верят в обоих кандидатов, а 7% — ни в одного из них.

До этого Трамп обвинил свою соперницу Камалу Харрис в «проведении вечеринки», имея в виду ее предвыборное мероприятие с певицей Бейонсе, на фоне удара Израиля по Ирану. По его словам, действующее правительство США не предприняло никаких действий, поскольку «Джо Байден спит, а Камала на танцевальной вечеринке с Бейонсе».

Ранее Харрис заявила, что считает Трампа фашистом.