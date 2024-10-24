Харрис заявила, что считает Трампа фашистом

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис заявила, что считает своего соперника по президентской гонке Дональда Трампа фашистом. Такое мнение она выразила в прямом эфире телеканала CNN.

Отвечая на вопрос журналиста, считает ли она Трампа фашистом, Харрис ответила утвердительно.

«И я также считаю, что людям, которые знают его по этому вопросу лучше всего, следует доверять», — сказала она.

По словам Харрис, несколько человек, работавших в администрации Трампа в бытность его президентства в 2017–2021 годах, «назвали его непригодным и опасным»: «Они прямо заявили, что он с презрением относится к конституции Соединенных Штатов. Они заявили, что он никогда больше не должен быть президентом».

Кто именно сообщил ей эти сведения, Харрис не уточнила.

22 октября из опросов стало известно, что Трамп увеличил отрыв от своего оппонента Камалы Харрис — теперь за него готовы проголосовать 49% избирателей, за Харрис — 46%. Опрос проводился среди 3384 избирателей в США 15-17 октября 2024 года. Погрешность исследования составляет 1%.

Ранее в Белом доме пояснили призыв Байдена об отправке Трампа «под замок».